В Подмосковье привито от гриппа уже более 1,9 млн человек

На прошедшей неделе уровень заболеваемость ОРВИ не превышает пороговых значений (показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 52,0%). В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы (риновирус, аденовирус, вирус парагриппа, бокавирус), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Привито уже более 1,9 млн. человек. Кампания по вакцинации против гриппа продолжается.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Вакцинация — самая надежная защита от гриппа. Прививаться против гриппа необходимо ежегодно, поскольку каждый год состав вакцины обновляется в соответствии с прогнозом ВОЗ об актуальных штаммах гриппа на предстоящий год.

Лучшее время для вакцинации от гриппа — период с сентября по ноябрь.

Также нужно соблюдать меры профилактики ОРИ: мыть руки, избегать контакта с больными, носить маску в общественных местах. Необходимо вести здоровый образ жизни. Полноценный сон, здоровое питание, физическая активность укрепляют организм. Стоит проводить дома влажную уборку и проветривать жилые помещения.

Если заболели, стоит остаться дома и вызвать врача.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.