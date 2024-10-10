В Подмосковье прикрепиться к поликлинике можно онлайн в приложении «Добродел»

Пользователи мобильного приложения «Добродел» могут прикрепиться к поликлинике Московской области онлайн. Заявитель должен фактически проживать в Подмосковье и иметь полис ОМС. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться в приложении «Добродел» с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Здоровье» и выбрать «Прикрепление к поликлинике». После потребуется указать, кого необходимо прикрепить: ребенка до 14 лет или пациента от 14 лет и старше. При заполнении онлайн-формы заявления необходимо выбрать поликлинику, к которой нужно прикрепиться и ту, к которой есть прикрепление на момент подачи заявки, а также ввести данные полиса ОМС. Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать его можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.