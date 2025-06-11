В Подмосковье приглашают доноров со II отрицательной группой крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор с актуальностью на 11 июня. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Приглашаем доноров со II отрицательной группой крови. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этой группой крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00.

Обращаем ваше внимание, что 12 июня приема доноров на улице Металлургов, 37, а не будет. Выходной день. А в подразделениях: «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5), «Щелково» (ул. Новая Фабрика, 8), «Подольск» (ул. Кирова, 9) и «Орехово-Зуево» (ул. Барышникова, 13/5) приема доноров не будет 12, 13, 14, 15 июня.

Запись на тромбоцитаферез: 11 июня откроется запись на 13 июня; 13 июня — на 14, 15 и 16 июня. Запись в 13:00 на сайте.

Плазмаферез: 13 июня откроется запись на 16 июня. Для записи на плазмаферез необходимо звонить по номеру +7 (495) 304-02-06 с 11.00 до 13.00. Внимание: с 12 по 15 июня заготовки плазмы не будет.

Донором может стать совершеннолетний человек, не имеющий медицинских противопоказаний — гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.