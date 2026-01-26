В Подмосковье приглашают доноров с редкими группами крови

Московский областной центр крови объявил о необходимости доноров с IV положительной, а также I, II, III и IV отрицательными группами крови. Донорские акции проходят в разных городах региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на 26 января 2026 года. В регионе особенно востребованы доноры с IV положительной, а также I, II, III и IV отрицательными группами крови. Запись на сдачу цельной крови не требуется.

Заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова отметила, что ежедневно тысячи пациентов, включая новорожденных, пострадавших в авариях и онкологических больных, нуждаются в донорской крови. Единственным источником крови остается человек.

Центр крови работает ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Обособленные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00. В Воскресенске и Щелково пункты открыты с понедельника по субботу, в Подольске и Орехово-Зуево — последняя суббота месяца донорская, в Наро-Фоминске — со вторника по четверг с 9:00 до 13:00. Донором может стать совершеннолетний гражданин РФ или иностранный гражданин, проживающий в России не менее года и не имеющий медицинских противопоказаний.

В феврале в Подмосковье запланированы выездные донорские акции: 2 февраля — в Пересвете (ДК «Космос», ул. Пионерская, 1) и Озерах (МАУ «Озёры», Болотный переулок, 4), 4 февраля — в Домодедове (молодежный центр «Победа», пл. 30-летия Победы, 2). Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.