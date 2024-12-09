В Подмосковье приглашают доноров I, II и IV групп крови

Московский областной центр крови публикует донорский светофор. Служба крови Московской области осуществляет свою деятельность исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходим тот или иной компонент крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«На сегодняшний день сложилась потребность во II и IV отрицательных группах. I положительная и отрицательная, а также II положительная группы крови также требуются для пополнения запасов. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — отметила заведующиая экспедиции центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Люди с этими группами крови, как и с другими, могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске. Донором может стать гражданин Российской Федерации или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами службы крови перед донацией.



В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.