В Подмосковье поздравили сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником

28 апреля отмечается День работы сотрудников скорой медицинской помощи. Врачи, фельдшеры, водители и весь медицинский персонал ежедневно оказывают неоценимую помощь, обеспечивая оперативное реагирование в экстренных ситуациях, спасая жизни людей. Активисты и молодогвардейцы поздравили медработников Подмосковья, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач ГБУЗ Московской области «Балашихинский родильный дом» Наталья Алимова подчеркнула жизненно-важную роль работников скорой помощи.

«Сегодня мы отмечаем не только профессионализм, но и самоотверженность тех, кто работает на переднем плане здравоохранения. Ваша работа — это настоящий подвиг, и мы гордимся тем, что у нас есть такие специалисты. Мы хотим, чтобы каждый сотрудник скорой помощи почувствовал нашу поддержку и уважение к их труду. Вы делаете важное дело!», — прокомментировала Алимова.

Руководитель «Молодой Гвардии» в Московской области Диана Алумянцотметила, что труд сотрудников скорой помощи невозможно переоценить.

«Каждый день они работают на грани своих возможностей, оказывая экстренную помощь в самых сложных ситуациях. Мы гордимся их профессионализмом, мужеством и самоотверженностью», — отметила Диана Алумянц, руководитель Молодой Гвардии Московской области.

В Щелкове активисты Молодой Гвардии вручили сотрудникам станции скорой помощи цветы и памятные подарки, выразив благодарность за их труд и преданность делу.

В Люберцах молодогвардейцы вместе с депутатом Московской областной Думы Лидией Антоновой и председателем Совета депутатов Петром Ульяновым поздравили медиков, подчеркнув важность их работы и высокую ответственность, которую они несут.

В этот день внимание и тёплые слова благодарности от единороссов получили сотрудники Павлово-Посадской подстанции скорой медицинской помощи.

Муниципальный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Светлана Аргунова и депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Наталья Золина лично посетили подстанцию, чтобы поздравить коллектив.

«Спасибо за ваше мужество, за вашу верность профессии и за то, что, несмотря ни на что, вы всегда рядом тогда, когда это особенно необходимо», — отметила Светлана Аргунова.

В Мытищах секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым поздравили сотрудников Мытищинской подстанции скорой медицинской помощи.

«Желаю, чтобы в ваш адрес звучало как можно больше слов благодарности от пациентов! Сил и энергии для выполнения ваших нелегких обязанностей!», — сказала Юлия Купецкая.

Акции также прошли в Лыткарино, Электростали и других городах Подмосковья, где молодогвардейцы вручили сотрудникам скорой помощи памятные подарки и поблагодарили их за профессионализм и самоотверженность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.