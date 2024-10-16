В Подмосковье поступило оборудование для мониторинга состояния пациентов

В больницы Московской области продолжает поступать современное медицинское оборудование, в том числе и для мониторинга состояния больных — мониторы пациента. Они необходимы для непрерывного отслеживания жизненных показателей пациента — артериального давления, уровня кислорода в крови, пульса, температуры тела и других параметров. Важно, что врач может видеть эти показатели в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Все усилия наших медиков направлены на скорейшее выздоровление пациентов, поэтому особое внимание уделяется поддержанию и мониторингу состояния больных. Всего с начала года в 14 больниц региона поступило более 100 современных медицинских мониторов», — сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Мониторы пациента на сумму 53,4 млн рублей поступили в 14 больниц — Рузскую, Коломенскую, Долгопрудненскую, Шаховскую и другие. Медтехника закуплена, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.