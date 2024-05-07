В Подмосковье помогают паллиативным пациентам с бронхиальной астмой

Среднетяжелое и тяжелое течение астмы может привести к развитию хронической дыхательной недостаточности и, как следствие, инвалидности. Такие пациенты являются паллиативными и нуждаются в респираторной поддержке. В Московской области организована выдача медоборудования для того, чтобы организовать респираторную поддержку на дому в комфортных для пациента и его близких условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

ВОЗ обращает внимание на рост числа больных бронхиальной астмой. Сегодня уже точно установлено, что бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое возникает в результате действия аллергенов. Основные симптомы болезни: затруднительное дыхание или даже удушье, кашель, появление хрипов в груди.

Астма может возникнуть в любом возрасте. Но чаще ей подвержены маленькие дети — у половины пациентов болезнь развивается до 10 лет, причем у детей до 2 лет диагностировать астму сложно — она часто скрывается под маской других заболеваний. Среди факторов риска появления и развития астмы: условия жизни, климат, работа, характер питания, наследственность. Рост числа больных, подверженных БА, связан с неблагоприятной экологической обстановкой, использованием пищевых добавок, синтетических материалов, активным и пассивным курением, отягощенной наследственностью.

Пациенты с бронхиальной астмой являются паллиативными и нуждаются в респираторной поддержке. В Московской области организована выдача медоборудования для того, чтобы организовать респираторную поддержку на дому в комфортных для пациента и его близких условиях

«Для того, чтобы получить аппарат для вентиляции легких, кислородный концентратор, откашливатель и другое оборудование, достаточно обратиться к участковому терапевту или врачу-специалисту. Важно продолжать основное лечение, которое включает ингаляционные препараты, глюкокортикостероиды и другие медикаменты. Также важно обеспечить комфортные условия для пациента: чистый воздух, увлажнение воздуха, устранение возможных аллергенов, среди которых может быть домашняя пыль, пыльца растений, хитин насекомых — тараканов, пищевые аллергены», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

Необходимо также обеспечить пациенту психологическую поддержку и удовлетворение его потребностей в комфорте и уходе.

Паллиативная служба Подмосковья, круглосуточная поддержка — 8(498)683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.