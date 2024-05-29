В Подмосковье помогают бросить курить в 11 филиалах областного наркодиспансера

Не только те, кто наблюдается в наркодиспансере, но и любой житель Московской области может бесплатно получить консультацию врача-нарколога и при необходимости начать лечение, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сегодня в 11 городах Московской области работают наши филиалы: в Королеве, Подольске, Серпухове, в Клину, Щелкове и Люберцах, в Одинцове, Лосино-Петровском, Пушкине, Домодедове и Химках. Любой житель Подмосковья может бесплатно обратиться за помощью к нашим специалистам, если не может самостоятельно бросить курить. Для этого достаточно иметь паспорт и регистрацию на территории Московской области», — рассказал заместитель главного врача по диспансерно-поликлинической работе областного наркодиспансера Александр Сааков.

Он также добавил, что кроме этого, не прекращается и большая профилактическая работа, в рамках которой в течение года специалисты учреждения проводят встречи не только со школьниками и студентами, но и с трудовыми коллективами города.

Сейчас проходит Неделя отказа от курения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.