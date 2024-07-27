В Подмосковье появился на свет ребенок с пулей в животе

В Московском областном центре охраны материнства и детства родился ребенок с пулей от пневматического оружия в животе. Ее аккуратно удалили неонатальные хирурги, сообщается в Telegram-канале ГБУЗ МО «МОЦОМД».

Инородное тело находилось под кожей в передней брюшной стенке новорожденной, при этом малышка чувствовала себя удовлетворительно.

Выяснилось, что ранее отец ребенка стрелял по мишеням из пневматики на заднем дворе дома, одна из пуль отрикошетила и попала в живот будущей мамы, которая находилась на 30 неделе беременности.

Женщина срочно отправилась к медикам, те сделали ей УЗИ и отпустили. Опасности для жизни и здоровья мамы и ребенка не было, как и показаний для экстренной операции — пуля располагалась поверхностно и не повредила внутренние органы малыша. Поэтому беременность можно было спокойно доходить.

После появления девочки на свет ей успешно удалили пулю. Ребенок сразу после операции вернулся в палату к матери. Как только послеоперационная рана зажила, молодую маму и новорожденную выписали домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.