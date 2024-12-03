В Подмосковье пояснили, какую помощь можно получить в эндокринологическом центре

В апреле 2024 года в Дмитрове начал работать межрайонный эндокринологический центр. Центр открыт на базе взрослого консультативно-диагностического центра Дмитровской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При обращении в центр на приеме у специалистов пациенты, помимо консультаций и составления плана лечения, могут получить направление на УЗИ-диагностику и другие исследования при наличии показаний, а при необходимости — направление на сосудистые реконструирующие операции или на стационарное лечение. Помимо этого, в центре работает школа сахарного диабета и кабинет диабетической стопы.

Кроме того, для пациентов доступны телемедицинские консультации. Записать на такую консультацию может врач из любой больницы Подмосковья.

В кабинете диабетической стопы ведет прием хирург-подолог, который оценивает состояние пациента и учит правильной обработке язв, а также уходу за диабетической стопой. В школе сахарного диабета врачи проводят обучение принципам правильного питания, подсчету углеводов, коррекции доз инсулина, технике проведения инъекций и правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови.

Важно отметить, что центр активно взаимодействует с эндокринологическими центрами, созданными на базе Видновской больницы и МОНИКИ. В рамках этого взаимодействия осуществляются консультации специалистов по вопросам лечения пациентов и при необходимости госпитализации пациентов в один из центров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.