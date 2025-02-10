В Подмосковье подвели итоги в медицинской сфере за 2024 год

В 2024 году регион достиг положительных результатов в различных сферах, и медицинская отрасль не осталась в стороне. Подведение итогов за 2024 год позволило оценить вклад медицинских работников в улучшение качества жизни горожан и наметить планы на будущее, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Московский областной онкологический диспансер за прошедший год добился существенных успехов. Внедрение новых технологий и методов лечения позволило значительно повысить эффективность диагностики и лечения онкозаболеваний. Специалисты учреждения активно участвовали в международных конференциях, обменивались опытом с коллегами из других регионов и стран, что способствовало внедрению передовых практик в повседневную работу. Одним из ключевых факторов успеха стало тесное сотрудничество между онкодиспансером и Университетом им. Вернадского, что позволило открыть факультет „Сестринское дело“, на котором обучаются 150 студентов», — подчеркнул главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Участие сотрудников областного онкодиспансера в подведении итогов года подчеркнуло их значимость для города. Впереди — новые вызовы и амбициозные цели: дальнейшее улучшение качества медицинских услуг и развитие инфраструктуры учреждения. Таким образом, 2024 год стал для областного онкодиспансера временем активного роста и укрепления позиций на медицинской карте региона. Совместные усилия администрации города и медиков позволили достичь впечатляющих результатов, которые станут основой для будущих достижений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.