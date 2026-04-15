В Подмосковье подали свыше 10 тыс заявок на справку для зубопротезирования

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 10 тыс заявлений на получение справки о праве на бесплатное зубопротезирование через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Ею могут воспользоваться ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры, жители предпенсионного возраста с учетом доходов и другие льготники с постоянной регистрацией в Московской области.

Для получения услуги необходимо обратиться к стоматологу и оформить заявление на портале. После подачи документов специалисты ставят заявителя на учет, а зубопротезирование проводится в порядке очереди.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступает в личный кабинет заявителя на портале в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.