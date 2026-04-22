В Подмосковье почти 30 тыс подростков прошли проверку на наркотики

Почти 30 тыс школьников и студентов прошли добровольный медосмотр на употребление наркотических и психотропных веществ в Подмосковье с начала года. Обследования проводят в образовательных учреждениях для раннего выявления случаев употребления, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области учащиеся могут пройти добровольный медицинский осмотр прямо в образовательных организациях. Проверки направлены на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи региона.

«Такие осмотры позволяют оценить ситуацию с потреблением наркотических и психотропных веществ среди молодежи региона, своевременно выявлять случаи их употребления. С начала года в Московской области такой медицинский осмотр прошли почти 30 тыс учащихся», — сказал главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин.

Профилактические осмотры проводят специалисты наркологической службы. Они проходят на условиях добровольности и конфиденциальности с соблюдением врачебной тайны и использованием экспресс-анализаторов. Сведения о результатах обследования каждого участника не разглашаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.