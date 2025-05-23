В Подмосковье почти 25 тыс новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

Новорожденные в Московской области проходят расширенный неонатальный скрининг, включающий исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Своевременное проведение исследования позволяет вовремя выявить генетические заболеваний, а значит вовремя начать необходимое лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильных специалистов. Всего с начала года неонатальный скрининг прошли почти 25 тыс. новорожденных, у 28 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.