В Подмосковье открылся научно-практический центр интегративной медицины

В Московской области открылся научно-практический центр интегративной медицины, в котором будет оказываться медицинская помощь людям с неврологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Основная задача специалистов центра установить причину заболевания и подобрать индивидуальную тактику лечения.

«Для лечения пациентов в регионе мы внедряем современные методы терапии. Сегодня открыли новый центр интегративной медицины. В нем ведут прием врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты. Главная задача центра выявить причину неврологического заболевания и индивидуально подойти к лечению пациента», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Диагностика осуществляется на биорезонансных аппаратах и на основании полученных результатов врачами неврологами подбирается индивидуальная схема лечения: лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. На него направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что тема здравоохранения в области востребована. «Регион быстрорастущий, поэтому где-то строим новые медучреждения, где-то усиляем, модернизируем старые», — отметил Воробьев.