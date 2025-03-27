В Подмосковье открылось четыре центра репродуктивного здоровья семьи

В Московской области заработали четыре центра репродуктивного здоровья семьи. Они появились в Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском и Московском областном перинатальных центрах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В таких центрах ведется комплексный прием супружеских пар, планирующих беременность или столкнувшихся со сложностями в зачатии ребенка естественным путем. Врачи консультируют и женщин, и мужчин — специалисты на ранних стадиях могут определить патологии репродуктивной системы, своевременно начать лечение и диспансерное наблюдение пациентов.

«Мы внедряем в Подмосковье сеть центров репродуктивного здоровья семьи, которые специализируются на оказании всей необходимой помощи семейным парам, планирующим пополнение в семье. В комфортных условиях здесь оказывается весь спектр медицинской помощи от диагностики и профилактики заболеваний до лечения и сопровождения беременности. В каждом центре работают врачи акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи, урологи, психологи и другие специалисты. До конца этого года планируем открыть в регионе еще 4 таких центра», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Наблюдение и лечение в центрах репродуктивного здоровья семьи осуществляется бесплатно, по полису ОМС. Записаться в центр можно на приеме у лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.