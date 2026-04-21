В Подмосковье открыли глазной банк на базе МОНИКИ

Глазной банк нового типа начал работу в Подмосковье на базе МОНИКИ имени Владимирского. Он интегрирован в региональную систему донорства органов и тканей и позволяет обеспечить полный цикл — от выявления донора до трансплантации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Глазной банк встроен в единую систему донорства региона. В отличие от классической модели, где заготовка и использование тканей разделены, в Подмосковье эти процессы объединены. Ключевую роль выполняет хирургический центр координации донорства и трансплантации, который отвечает за своевременное выявление доноров и забор тканей. Сейчас в этой работе участвуют 37 медицинских организаций области.

«Создание глазного банка — важный шаг в развитии трансплантологической службы Подмосковья. Еще недавно пациентам с заболеваниями роговицы приходилось ждать направления в федеральный центр. Теперь Подмосковье закрывает эту потребность самостоятельно, и путь от донора до операции проходит внутри региона. Для пациентов, которым нужна пересадка роговицы, помощь станет доступнее, а сроки ожидания сократятся», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Интеграция глазного банка позволяет использовать собственный донорский ресурс, минимизировать время от изъятия до консервации тканей и контролировать качество на всех этапах. Операции по пересадке роговицы проводят в МОНИКИ. Ежегодно в Подмосковье в такой помощи нуждаются около 150 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.