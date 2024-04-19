В Подмосковье откроется 3 новых поликлиники в нынешнем году

Развитие сети учреждений здравоохранения, оснащение больниц передовым и современным оборудованием — одна из приоритетных задач, стоящих перед подмосковным регионом на сегодняшний день. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в этом году продолжается программа по строительству больниц и поликлиник. Все новые учреждения будут соответствовать установленным в Московской области стандартам, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Наша задача — в ближайшие годы закрыть вопрос нехватки медучреждений, реализовать новые качественные объекты, соответствующие всем стандартам — и по оснащению оборудованием, и работающим в них специалистам. Всего в регионе на стадии проектирования и строительства в госпрограмме 2024 года 24 больницы и поликлиники, 5 объектов планируются к вводу уже в этом году. Один из них — поликлиника в Мытищах — уже принимает с этого года пациентов. Также ожидаем открытие одного больничного комплекса с поликлиникой и отдельно еще двух поликлиник», — рассказал спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов также добавил, что депутатами Мособлдумы продолжается контроль над строительством объектов. В ходе своей рабочей поездки в Ленинский округ он посетил один из них — строящуюся детско-взрослую поликлинику вблизи деревни Сапроново на 750 посещений в смену.

По словам парламентария, строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», открытие запланировано в 2025 году.

«На возведение выделены средства — порядка 3 млрд рублей, из них свыше 1,8 млрд рублей — из регионального бюджета», — уточнил спикер парламента.

Как рассказал руководитель проекта генподрядчика «2Б проект» Максим Грошков, в настоящий момент готовность здания составляет 20%. На объекте задействовано 7 единиц техники и работают порядка 100 человек. Завершены работы по устройству свайного поля и монолитные работы.

«В настоящий момент ведутся работы по кирпичной кладке, устройству наружных стен и внутренних перегородок, налаживанию инженерных систем здания — это вентиляция, кондиционирование, отопление, канализация. Также приступили к кровельным работам», — перечислил он.

В ходе встречи было отмечено, что в новой поликлинике будет три независимых входа в разные отделения: детскую поликлинику на 250 посещений в смену, взрослую — на 500 посещений и травматологию. Учреждение будет оказывать полный спектр медуслуг.

«Поликлиника будет полностью оснащена всем тяжелым оборудованием, таким как КТ, МРТ, рентген, флюорограф, маммограф. Здесь будет представлено достаточно много методов исследования, таких как УЗИ, гастроскопия и другие. Для этого трудиться здесь будет более 200 человек, из них 80 врачей и 120 — среднего медицинского персонала. Специалистов, конечно, будем привлекать, у нас уже есть 92 заявки на трудоустройство», — рассказал главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев.

В завершении встречи Игорь Брынцалов подчеркнул, что в Ленинском округе работа налажена — строители выполняют свои обязательства, во многом помогает администрация.

«Надеемся, все и здесь будет реализовано качественно, вовремя и с теми требованиями, которые предусмотрены для медицинских учреждений в нашем регионе», — заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.