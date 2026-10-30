В Подмосковье освоили сложные эндоскопические операции на почках у детей

Урологи Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства за последние два месяца провели четыре успешные операции по дроблению камней у детей. Среди них — первая в регионе чрескожная нефролитотрипсия у девятилетней девочки с коралловидными камнями в обеих почках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Детская больница Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) получила швейцарский комбинированный литотриптер — аппарат для дробления крупных камней, сочетающий ультразвуковой и пневматический методы. Вместе с имеющимся отечественным лазерным литотриптером он позволяет разрушать камни разных размеров и локализаций даже у маленьких пациентов.

Хирургам также поступили фиброуретеронефроскоп немецкого производства и набор для перкутанной нефроскопии. Оборудование расширило возможности малоинвазивного лечения мочекаменной болезни у детей. За два месяца урологи выполнили четыре успешные операции при сложном расположении камней — в нижних и верхних чашечках, а также в почечной лоханке.

Одной из них стала первая в Подмосковье чрескожная нефролитотрипсия у девятилетней девочки с двусторонним коралловидным нефролитиазом. При этом заболевании камни заполняют полостную систему почек и могут привести к утрате их функции.

«У пациентки такие камни образовались в обеих почках. Это тяжелое состояние грозило полной потерей функции почек и их гибелью из-за постоянного давления и воспаления. Мы смогли раздробить и удалить эти гигантские камни, сохранив орган и его функции. Девочка уже идет на поправку», — рассказал заведующий детским уроандрологическим отделением Детской больницы МОЦОМД, кандидат медицинских наук Андрей Суходольский.

Мочекаменную болезнь выявляют не только у взрослых, но и у школьников и детей младшего возраста. Среди причин — генетика, нарушения обмена веществ, особенности питания и экология.

Раньше при сложных коралловидных камнях детям нередко требовались тяжелые открытые операции с большими рубцами или удаление почки. Теперь в МОЦОМД такую помощь оказывают без больших разрезов и длительного восстановления.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.