Фестиваль моды в Орехово-Зуеве собрал 400 участников «Активного долголетия»

Областной фестиваль «Узоры единства» прошел в «Морозофф Холле» в Орехово-Зуеве и объединил 400 участников проекта «Активное долголетие». Серебряные модели представили национальные костюмы народов России, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Фестиваль посвятили модным тенденциям и теме единства народов России. Темой дефиле стали узоры России. Вместе с моделями Орехово-Зуевского округа на подиум вышли гости из Москвы, Голицына, Домодедова и Черноголовки.

Участницы представили расписные кокошники, бархатные калфаки, меховые дьабаки и другие элементы национальных нарядов. Зрители узнали о назначении деталей одежды и смысле орнаментов. Многие модели выбирали костюмы с учетом своего происхождения и семейных традиций.

«Я по национальности татарка, и сегодня на красной дорожке представляю традиционный национальный костюм. Для меня это большая ответственность и в то же время гордость!» — поделилась участница фестиваля Римма Алимова.

Ольга Зилгарина сшила башкирский национальный костюм своими руками. Ее мама родом из Башкирии, поэтому образ имеет для участницы особое значение.

«Здорово, что на подиуме мы видим такое разнообразие образов. Наша страна огромна, но мы едины», — отметила Ольга Зилгарина.

Для социального центра «Орехово-Зуевский» фестиваль стал продолжением развития модельного направления проекта «Активное долголетие». Директор центра Алла Белова рассказала, что семь лет назад идею поддержали коллеги из многих округов Подмосковья. С тех пор проект вырос и объединяет все больше участниц.

Все коллективы получили памятные дипломы. Организаторы отдельно поблагодарили команду «Морозофф Холла» за гостеприимство и предоставленную площадку. Пространство бывшей фабрики Морозовых сочетает историческую кирпичную кладку, высокие потолки и современное техническое оснащение для концертов, показов и фестивалей.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.