В Подмосковье онкохирурги удалил женщине 2 опухоли яичников весом 14 кг

Подмосковные онкохирурги успешно прооперировали 48-летнюю женщину, которая пожаловалась на рост живота и боли, которые возникли из-за двух опухолей яичников, составлявшие 1/3 всего веса женщины, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области .

Перед операцией пациентка прошла ряд обследований. У нее диагностировали рак яичников III степени, который оценили как операбельный.

«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, что не позволяло нормально питаться, передвигаться, дышать и вести повседневный образ жизни. Мы удалили матку с придатками и двумя опухолями. При поступлении вес пациентки был 50 кг, а вес удаленной опухоли-14 кг, что составило 1/3 всего веса женщины», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера Ирина Карьгина.

Реабилитация пациентки в послеоперационный период протекала хорошо. Ей назначили курс химиотерапии.

Онкохирурги напоминают женщинам о важности регулярного осмотра у гинеколога и прохождения плановой диспансеризации. Власти региона также заботятся о населении и строят новые больницы и поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.