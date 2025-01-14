В Подмосковье охват обследованием на ВИЧ вырос на 4%

Жителям Московской области доступно бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Так, в прошлом году обследование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более 2,8 млн человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Тестирование на ВИЧ — важная часть заботы о своем здоровье, тем более, что диагностика занимает не более 15 минут. Отдельно хочется отметить, что жители Московской области стали относиться к своему здоровью более ответственно. Так, в прошлом году тестирование на ВИЧ прошли на 108 тыс. человек больше, чем в 2023, в результате чего охват населения обследованием вырос на 4%», — сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре по борьбе со СПИДом. Он расположен по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр Силикат, 41а. Также пройти тестирование можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства и во время выездов мобильных медицинских комплексов. Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.