В Подмосковье офтальмолог дала советы по гаджетам для детей

Врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько рассказала, как сохранить зрение ребенка при использовании гаджетов и какие ограничения по времени необходимо соблюдать в разном возрасте. Специалист объяснила, чем опасно длительное пребывание перед экраном и когда нужно обратиться к врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гаджеты стали частью повседневной жизни детей, однако их чрезмерное использование может привести к «синдрому сухого глаза» и ложной близорукости. При этих состояниях появляется ощущение песка в глазах, а из-за перенапряжения мышц временно снижается острота зрения при взгляде вдаль.

«Полностью исключать гаджеты из жизни современного ребенка не стоит, но необходим строгий родительский контроль. Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 30–40 см. Длительная фиксация взгляда на близком расстоянии приводит к перенапряжению мышц, сухости глаз и риску развития близорукости. Освещение также играет важную роль. Резкий контраст между ярким экраном и темной комнатой вызывает повышенную нагрузку, резь, покраснение и головную боль», — сказала Оксана Редько.

Специалист подчеркнула, что детям до 2 лет гаджеты противопоказаны. В возрасте от 3 до 5 лет допустимо не более 15 минут в день, школьникам — до 1,5–2 часов с обязательными перерывами. Врач рекомендовала соблюдать правило «20-20-20»: каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть на предмет на расстоянии около 6 метров.

Офтальмолог также посоветовала чаще предлагать детям настольные игры, прогулки, спорт и творческие занятия. Регулярное чтение перед сном развивает воображение и грамотность. Если ребенок начал щуриться, часто тереть глаза или подносить книгу слишком близко к лицу, необходимо обратиться к специалисту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.