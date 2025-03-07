В Подмосковье оформлено около 1,9 млн электронных рецептов на льготные лекарства

«Электронный рецепт удобен тем, что всегда находится под рукой и не теряется. Кроме того, чтобы продлить его не нужно идти в поликлинику, так как сделать это можно в ходе телемедицинской консультации. Всего с начала года в регионе было оформлено почти 1,9 млн электронных рецептов на льготные лекарства», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе онлайн-приема электронный рецепт продлит лечащий врач, а пациенту достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис», чтобы получить препарат. Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.