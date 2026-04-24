В Подмосковье оформили почти 10,5 млн электронных рецептов

С начала 2026 года в Московской области врачи выписали почти 10,5 млн электронных рецептов, из них около 9,9 млн — на льготные препараты. Рецепты оформляют на приеме и продлевают дистанционно через телемедицинские консультации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области рецепты на лекарства оформляют в электронном виде. Пациенты получают их на приеме у врача. Для жителей, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, доступно продление рецепта без посещения поликлиники — с помощью телемедицинской консультации.

«Электронный рецепт, в отличие от бумажного, не потеряется и не повредится. Он всегда доступен в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг. С начала этого года в Подмосковье было оформлено почти 10,5 млн электронных рецептов, из них порядка 9,9 млн на льготные лекарственные препараты», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием к специалисту или на телемедицинскую консультацию можно через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, на региональном портале Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.