В Подмосковье обсудили развитие системы здравоохранения

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк провел в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского расширенное заседание профильного комитета коллегии, посвященное вопросам развития системы здравоохранения региона и реализации приоритетных национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

В заседании приняли участие профильные главные внештатные специалисты, руководители служб больниц.

«Со следующего года мы начинаем реализовывать национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», а также продолжаем внедрять эффективные мероприятия, направленные на снижение смертности от различных заболеваний и увеличение продолжительности жизни. В первую очередь это борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринологическими заболеваниями. Особый акцент — на первичное звено и развитие сельской медицины, так как все понимают, что профилактика и диагностика начинается именно с них», — сказал Сапанюк.

В Подмосковье продолжается реализация масштабных программ по ремонту и оснащению современным оборудованием медицинских организаций. Кроме того, действуют меры социальной поддержки как для привлечения, так и удержания кадров.

По итогам заседания выработан четкий план по реализации поставленных задач. Заседания коллегии будут проходить под руководством министра на регулярной основе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сказал глава региона.