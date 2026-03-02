В Подмосковье обсудили развитие системы ухода за пожилыми

Форум по развитию системы долговременного ухода, надомного обслуживания и паллиативной помощи прошел 25 февраля в социальном центре «Орехово-Зуевский». В мероприятии приняли участие представители здравоохранения, соцзащиты и благотворительных организаций. Участники обсудили поддержку пожилых людей, инвалидов и ветеранов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Форум прошел под эгидой благотворительного фонда «Старость в радость». Эксперты рассмотрели развитие системы долговременного ухода, направленной на повышение качества жизни пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Отдельное внимание уделили совершенствованию надомного обслуживания, которое позволяет получать медицинскую и социальную помощь на дому.

Участники также обсудили повышение качества паллиативной помощи пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями и инвалидностью. В повестку вошли поддерживающие программы для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и других нуждающихся категорий.

Специалисты затронули методы сохранения и восстановления физической активности и когнитивных функций после болезней и травм, а также современные технологии, помогающие пожилым людям сохранять самостоятельность.

«Это мероприятие стало важным этапом в формировании эффективной системы социальной поддержки уязвимых категорий населения Подмосковья», — прокомментировала главный внештатный специалист минздрава по паллиативной помощи Ирина Ушканенко.

Задать вопросы по оказанию паллиативной медицинской помощи в Московской области можно по круглосуточному телефону +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.