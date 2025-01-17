В Подмосковье объяснили, почему органическая косметика может навредить коже

В последние годы наблюдается рост популярности натуральной косметики. Однако вокруг этого тренда существует множество мифов, способных ввести в заблуждение и спровоцировать нежелательные реакции кожи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Так, натуральная косметика, как и любая другая, требует консервантов для предотвращения роста бактерий, плесени и дрожжей, которые могут привести к порче продукта и потенциально нанести вред коже. Производители натуральной косметики часто используют экстракты растений с антимикробными свойствами (розмарин, грейпфрут), а также бензойную, салициловую, аскорбиновую кислоты. Однако, подобные компоненты могут вызывать аллергические реакции и стать причиной раздражения и даже контактного дерматита.

Кроме того, натуральные продукты действительно имеют мягкое воздействие на кожу, но они все же могут не подходить для всех типов кожи. Например, людям с жирной кожей следует избегать продуктов с высоким содержанием масел, а обладателям сухой кожи стоит выбирать средства с увлажняющими компонентами.

«Натуральная косметика имеет как свои преимущества, так и недостатки. Самое главное при выборе косметики — учитывать как ее состав, так и индивидуальные особенности кожи», — сообщает заведующий консультативно-диагностическим отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Мешкова.

Перед использованием новых косметических средств рекомендуется проконсультироваться с врачом-дерматовенерологом, чтобы избежать возможных негативных последствий. Оформить запись на прием можно через региональный портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.