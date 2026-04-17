В Подмосковье новорожденных проверяют на 38 гензаболеваний

Расширенный неонатальный скрининг действует в Московской области: новорожденных проверяют на 38 генетических заболеваний. С начала 2026 года обследование прошли почти 15 тыс. детей, у 26 из них выявлены патологии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области расширили перечень неонатального скрининга для новорожденных. Теперь исследование включает 38 генетических заболеваний, в том числе нарушения обмена ароматических аминокислот и жирных кислот.

«Неонатальный скрининг является ключевым инструментом ранней диагностики генетических заболеваний, позволяющим врачам своевременно выявлять патологии и незамедлительно приступать к диспансерному наблюдению и лечению. В этом году был расширен перечень заболеваний, на которые проверяют новорожденных. С начала этого года исследование прошли уже почти 15 тыс. детей, из них у 26 выявлены заболевания», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кровь для анализа берут в первые дни жизни ребенка из пятки. Если выявляются отклонения от нормы, с родителями связывается специалист медорганизации и разъясняет порядок дальнейших действий.

Подробная информация о системе родовспоможения региона размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/. Также работает единый кол-центр по телефону +7 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.