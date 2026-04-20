В Подмосковье НИКИ детства провел школу для родителей детей с артритом

В НИКИ детства в Подмосковье прошла встреча для родителей детей с ревматическими заболеваниями в рамках программы «Право просто двигаться». Участники получили медицинские, юридические и психологические консультации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мероприятие состоялось в гибридном формате — очно в отделении НИКИ детства и с онлайн-трансляцией. Школа пациентов стала площадкой для диалога родителей с профильными специалистами. Программа охватила ключевые вопросы жизни ребенка с ювенильным ревматоидным артритом — от диагностики и лечения до получения социальной поддержки.

Основной медицинский блок провел главный внештатный детский специалист-ревматолог Московской области, врач НИКИ детства Владислав Севостьянов. Он подробно разобрал тему «Ювенильный ревматоидный артрит: от постановки диагноза до стратегии лечения».

«Современная ревматология позволяет не просто контролировать воспаление, но и возвращать ребенку качество жизни. Ключевые факторы успеха — ранняя диагностика, доверительный контакт врача и семьи, а также четко выстроенная долгосрочная стратегия терапии. Когда родители понимают логику лечения и знают свои права, болезнь отходит на второй план, а впереди остается детство, учеба и право просто двигаться», — отметил Владислав Севостьянов.

Кроме лекции, для родителей провели мастер-класс по адаптивной физической культуре. Инструктор ЛФК показал безопасные упражнения для поддержания подвижности суставов. Отдельные сессии посвятили вопросам оформления инвалидности, получения льгот и реабилитации, а также психологической поддержке ребенка и семьи.

В завершение встречи родители смогли задать специалистам индивидуальные вопросы и получить персональные рекомендации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.