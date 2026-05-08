В Подмосковье НИКИ детства провел флешмоб к 9 Мая

Патриотический флешмоб к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел с 4 по 8 мая в Научно-исследовательском клиническом институте детства в Подмосковье. Юные пациенты подготовили рисунки для участников спецоперации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В институте состоялась творческая акция «Рисуем для героев 9 Мая». Дети, проходящие лечение, создали рисунки ко Дню Победы. Работы с пожеланиями и словами поддержки направят на передовую участникам специальной военной операции.

Флешмоб посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы отметили, что акция стала не только знаком уважения к подвигу народа, но и возможностью для детей почувствовать свою причастность к сохранению исторической памяти.

«Подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и укреплению основ патриотического воспитания. Важно, чтобы дети уже в раннем возрасте понимали ценность мира и осознавали преемственность мужества между героями Великой Отечественной войны и современными защитниками Отечества», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Участие в акции помогло пациентам отвлечься от лечения и почувствовать гордость за страну.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.