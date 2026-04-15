В Подмосковье назначили нового главврача скорой помощи
Московскую областную станцию скорой медицинской помощи 15 апреля возглавил Константин Егоров. Нового руководителя коллективу представил заместитель председателя правительства региона, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Скорая помощь Московской области — одна из лучших в стране по многим показателям. Но есть перспективы и направления для дальнейшего развития. Все вопросы надо решать максимально оперативно. Коллектив здесь большой, хороший, опытный. Убежден, что с приходом нового руководителя задачи будут решаться более слаженно и конструктивно. Самое главное — работать с людьми», — сказал Максим Забелин.
Константин Егоров — врач-анестезиолог-реаниматолог. Он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и имеет значительный опыт работы в сфере здравоохранения. До назначения руководил медицинским направлением в Территориальном научно-практическом центре медицины катастроф департамента здравоохранения Москвы, где занимал должность заместителя директора по медицинской части.
Московская областная станция скорой помощи объединяет 11 региональных объединений, 54 подстанции и 92 поста. В службе работают около 10 тыс. сотрудников, из них более 7 тыс. — медицинские работники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.
«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.