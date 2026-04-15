В Подмосковье назначили нового главврача скорой помощи

Константин Егоров вступил в должность главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи 15 апреля. Руководителя представили сотрудникам учреждения.

«Скорая помощь Московской области — одна из лучших в стране по многим показателям. Но есть перспективы и направления для дальнейшего развития. Все вопросы надо решать максимально оперативно. Коллектив здесь большой, хороший, опытный. Убежден, что с приходом нового руководителя задачи будут решаться более слаженно и конструктивно. Самое главное — работать с людьми», — сказал Максим Забелин.

Константин Егоров — врач-анестезиолог-реаниматолог. Он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и имеет значительный опыт работы в сфере здравоохранения. До назначения руководил медицинским направлением в Территориальном научно-практическом центре медицины катастроф департамента здравоохранения Москвы, где занимал должность заместителя директора по медицинской части.

Московская областная станция скорой помощи объединяет 11 региональных объединений, 54 подстанции и 92 поста. В службе работают около 10 тыс. сотрудников, из них более 7 тыс. — медицинские работники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.