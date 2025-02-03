В Подмосковье нашли очаг туберкулеза в жилом доме

В подмосковном городе Подольск в одном из жилых домов на улице Правды выявили очаг туберкулеза. Специалисты провели поквартирный обход, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Очаг опасного заболевания выявили в трехэтажном жилом доме. Специалисты Роспотребнадзора совместно с подмосковным Минздравом в настоящий момент ведут противоэпидемиологические мероприятия в здании.

«Определен круг контактных лиц, в котором проводится диагностика заболевания. Остальным жителям дома также рекомендуется пройти флюорографическое обследования для исключения инфицирования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что специалисты обходили дом поквартирно, но не смогли уведомить всех жильцов о вспышке туберкулеза.

«Напоминаем, что это очень опасное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем», — добавили в Минздраве региона.