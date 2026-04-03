В Подмосковье нарколог предупредил о риске СВДС из-за курения

В Подмосковье во время Недели здоровья матери и ребенка главный внештатный психиатр-нарколог рассказал о рисках курения для младенцев и беременных женщин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Курение во время беременности значительно повышает риск синдрома внезапной детской смерти. Если женщина продолжает курить, вероятность СВДС у ребенка увеличивается более чем в два раза. После рождения малыша риск возрастает многократно, если родители не отказываются от сигарет.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин подчеркнул, что никотиновые смолы оседают на одежде, волосах и мебели и продолжают воздействовать на младенца даже при отсутствии прямого контакта с дымом.

«Особенно высок риск при совместном сне с курящим взрослым — в такой ситуации вероятность синдрома внезапной детской смерти возрастает в несколько раз. Это подчеркивает важность полного отказа от курения в семье, где есть дети», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что оптимально отказаться от курения за 6–12 месяцев до планируемой беременности. Если женщина узнала о беременности и продолжает курить, прекращать необходимо сразу. При трудностях с отказом от никотина можно обратиться за помощью в Московский областной клинический наркологический диспансер.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.