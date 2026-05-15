В Подмосковье начали обучать наставников для медсестер

В Московском областном медицинском колледже стартовала программа подготовки наставников для среднего медперсонала. Обучение пройдут 75 медицинских сестер и фельдшеров в рамках регионального закона о наставничестве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области продолжается реализация программы подготовки наставников в сфере здравоохранения. Для этого в регионе созданы три центра компетенций: в МОНИКИ обучают врачей, работающих со взрослым населением, в НИКИ детства — специалистов детского здравоохранения, в Московском областном медицинском колледже — средний медицинский персонал.

Программу для медсестер и фельдшеров открыли заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина и директор Московского областного медицинского колледжа Саркис Бабаян. К занятиям приступили 75 человек.

«Развитие наставничества в медицине — действительно важная задача на перспективу. Если у нас будут грамотные, подготовленные наставники, молодые специалисты смогут быстрее освоиться на рабочих местах. А это напрямую повлияет на качество медицинской помощи пациентам и сделает профессиональное сообщество более сплоченным», — сказала Елена Штукина.

Программа рассчитана на 36 академических часов. Она включает теоретическую и практическую части, а также изучение нормативно-правовых основ наставничества и развитие коммуникативных и управленческих навыков.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.