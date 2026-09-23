В Подмосковье на выборах 18–20 сентября открыли участок в онкоцентре

Пациенты и сотрудники Московского областного онкологического клинического центра смогли проголосовать на временном участке в учреждении во время выборов 18–20 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С 18 по 20 сентября 2026 года в России проходили выборы депутатов Государственной думы IX созыва. На время голосования в Московском областном онкологическом клиническом центре организовали временный избирательный участок.

Пациенты, проходившие стационарное лечение, могли проголосовать, не покидая медицинского учреждения. Такая возможность была доступна и сотрудникам центра. Участок позволил пациентам участвовать в выборах, несмотря на трудности, связанные с пребыванием в стационаре.

Организация голосования в онкоцентре помогла сохранить для пациентов возможность реализовать избирательное право в период лечения. Им не пришлось выходить за пределы учреждения, чтобы отдать свой голос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.