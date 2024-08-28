В Подмосковье на работу вышли почти 60 «земских докторов» и «земских фельдшеров»

В Московской области врачи и средний медицинский персонал, которые трудоустраиваются в сельскую местность, могут стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и получить денежную выплату. Так, врачи могут получить до 1,5 млн рублей, а средние медицинские специалисты — до 750 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от удаленности территории, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе действует широкий комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов, в том числе соципотека, компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программа „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Благодаря программам, значительно повышается доступность оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медучреждения вышли на работу 59 „земских врачей“ и „земских фельдшеров“», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Принять участие в программе могут врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи обшей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации. Более подробно узнать о программе, а также других мерах соцподдержки для медицинских специалистов можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.