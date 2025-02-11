В Подмосковье на портале скорой медпомощи стартовало тестирование по хирургии

На корпоративном портале подмосковной скорой стартовало тестирование по хирургии. Все медицинские сотрудники подразделений должны проверить свои знания до 1 марта, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Регулярное тестирование медицинского персонала скорой медицинской помощи позволяет оценить уровень их знаний и навыков, выявить слабые места и разделы, требующие дополнительного обучения. Ответы на вопросы по различным нозологиям и алгоритмам оказания помощи помогает нам, медработникам скорой помощи, закрепить базовые умения, обогатить свой опыт, тем самым способствуя соблюдению качества стандартов лечения», — рассказала врач Королевской подстанции скорой медицинской помощи Юлия Сортова.

Современная медицина развивается быстро, появляются новые методики лечения, протоколы и технологии. А тесты помогают оставаться в курсе изменений и обновлений в области оказания экстренной медицинской помощи, повышают уверенность сотрудников, что важно в стрессовых ситуациях. Регулярная проверка знаний — хороший инструмент для повышения общего уровня профессионализма, а, значит, она улучшает качество оказания экстренной и неотложной медицинской помощи жителям Подмосковья, пациентам.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.