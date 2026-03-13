В Подмосковье на линию главврача поступило более 60 тыс звонков

С начала 2026 года на горячую линию главного врача в медицинских организациях Подмосковья поступило более 60 тыс обращений. Жители уточняют график приема, порядок записи на исследования и оставляют отзывы о работе медучреждений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Горячая линия главного врача работает во всех медицинских организациях региона. По телефону можно задать вопросы о работе конкретного учреждения, графике приема специалистов, записи на диагностику, а также направить предложения и сообщения о проблемах.

«Такой способ обратной связи позволяет пациентам оперативно получать необходимую информацию и разъяснения, а также сообщать о проблемах, требующих внимания. Для нас важно, чтобы каждый обратившийся мог своевременно решить свой вопрос. Всего с начала этого года на горячую линию главного врача поступило уже более 60 тыс звонков», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на горячую линию можно по телефону +7 (498) 602-03-59 в будние дни с 9.00 до 18.00. После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер своей медицинской организации. Его можно узнать на официальных сайтах учреждений и на информационных стендах в поликлиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.