В Подмосковье на 20% снизилась детская смертность и на 40% — смертность от онкологии

Одним из основных достижений в сфере подмосковной медицины в 2025 году стало снижение детской смертности на 8%, в том числе в стационарах — на 20%. Большую роль в этом сыграл научно-клинический центр имени Рошаля, который открылся в Красногорске летом 2024 года при поддержке Владимира Путина. За это время квалифицированную помощь здесь получили свыше 350 тысяч юных пациентов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии Единая Россия.

Одной из них стала шестилетняя Ангелина из Коломны. Как рассказала ее мама Анастасия Смирнова, в центре есть все для комфортного лечения.

«Мы очень обрадовались, когда попали сюда. Тут все такое современное: и оборудование, и кабинеты. Ну и конечно, квалифицированные специалисты. Все масштабно, комфортно — есть все удобства. Мы здесь с эндокринологией — у дочки сахарный диабет. Нас учат, как справляться с диабетом. Радует, что можно находиться рядом с ребенком — сама бы она конечно не справилась», — рассказывает мама.

Эндокринолог Ксения Глухова, работающая в центре с самого открытия, отметила, что учреждение принимает детей со всего Подмосковья.

«Здесь очень сильная команда. Хирурги, кардиологи, урологи. Эндокринология часто сочетается с другими заболеваниями — лечение нужно проводить комплексно», — рассказала врач.

Кардинально улучшилась и ситуация с родовспоможением — в регионе работают перинатальные центры федерального уровня. Роддома Подмосковья выбирают даже будущие мамы из столицы — здесь есть не только комфортные условия, но и высококвалифицированные специалисты.

Обновленный в 2025 году роддом в Химках оценила многодетная мама Алена Грачева.

«Я в этом роддоме не в первый раз. Сейчас, конечно, совсем другой уровень. Для мам с малышами индивидуальные палаты на 1-2 места. Отличное питание. По-домашнему уютно и спокойно. Очень приветливый, приятный персонал», — поделилась впечатлениями Алена.

Для привлечения медперсонала в Московской области расширена система социальной поддержки. Как рассказала акушер-гинеколог Яна Зыбина, победитель конкурса «Подмосковный врач», в Московскую область она приехала с Дальнего Востока после окончания медицинского университета.

«Ординатуру я проходила уже в Подмосковье. Как молодому специалисту мне доплачивали в течение трех лет. Это было очень хорошее подспорье на тот момент. В 2023 году всем медицинским сотрудникам, не имеющим своего жилья, ввели доплату на его аренду. Если работает семья медиков — то выплачивают обоим супругам. Еще одна мера поддержки — это социальная ипотека. Чтобы претендовать на нее, мне нужно получить квалификационную категорию. Сейчас работаю над этим», — рассказала врач.

Комментируя итоги выполнения народной программы в сфере здравоохранения в Подмосковье, депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев сообщил, что за последние 5 лет в отрасль привлечено более 57 тысяч специалистов. Сегодня в медучреждениях региона работают порядка 74 тысяч медиков.

«По инициативе „Единой России“ в регионе создана одна из лучших в России систем социальной поддержки медицинских работников. Выплату на аренду жилья получают 16 тысяч медицинских специалистов. Жильем по социальной ипотеке обеспечены более 2000 медиков. Также более 2,5 тысяч врачей Подмосковья получили земельные участки для строительства дома», — сообщил депутат.

Кроме того, как отметил Андрей Голубев, в регионе эффективно работает профилактическая медицина. В 2025 году диспансеризацию прошли около 2,5 млн жителей Подмосковья, впервые выявлено 156 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе более 3 тысяч онкологических. Благодаря раннему выявлению и своевременному лечению смертность от онкологических заболеваний в Московской области за последний год уменьшилась на 40%.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает почти 400 положений и синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов, обозначенных Президентом. Ежегодно на ее реализацию выделяются средства из федерального и регионального бюджетов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.