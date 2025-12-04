В Подмосковье имеющие ВНЖ иностранцы не будут получать льготные лекарства

В Мособлдуме в целом приняли поправки к закону, который исключает иностранцев с видом на жительство из числа получателей льготных лекарственных препаратов и медизделий, передает корреспондент РИАМО.

Проектом закона предлагается уточнить категории граждан, имеющих право на льготные лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии со статьей 11 закона № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области».

Документ предусматривает исключение из перечня получателей иностранных граждан, имеющих ВНЖ в России. По данным региональных властей, в 2024 году этой мерой воспользовались 2095 человек, и обеспечение льготными препаратами для них потребовало 0,66 млрд рублей из областного бюджета.

Поправки планируется ввести в действие с 1 янв 2026 года.

«Закон тут выражает последовательную политику региона и государства, которые проводятся в отношении тех, кто приезжает в нашу страну. И она нацелена на то, чтобы люди приезжали с целью выполнять задачи в различных сферах жизнедеятельности как нашего государства, так и региона», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, если люди приезжают сюда зарабатывать, они должны думать о том, что все, что касается предоставления социальных мер поддержки, — это их задача и их обязанность.

«Поэтому предоставление мер поддержки в лекарственном обеспечении, эта норма должна распространяться только на жителей Московской области, граждан Российской Федерации, проживающих на территории нашего региона. Последовательная политика в этом направлении, я считаю, очень важна. И этот законопроект, внесенный губернатором, он как раз последовательный в этом направлении», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

