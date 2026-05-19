В Подмосковье хирурги в Мытищах спасли женщину от ампутации

Врачи Мытищинской больницы провели срочную операцию пациентке с острой ишемией правой ноги и предотвратили развитие гангрены. Женщину доставили в стационар с тромбозом и угрозой ампутации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила женщину в Мытищинскую больницу с сильным отеком и болью в правой ноге. Обследование показало тромбоз: в конечности были перекрыты и приток, и отток крови. Врачи выявили флотирующий тромб длиной 8 см, который в любой момент мог оторваться. Нарушение кровотока в бедренной артерии грозило развитием гангрены и последующей ампутацией.

Медики приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Операцию провели в два этапа через один разрез: сначала удалили тромб из общей бедренной вены с перевязкой поверхностной бедренной вены, затем выполнили тромбоэктомию из артерии. Вмешательство длилось полтора часа и завершилось успешно.

«Случаи, когда одновременно нарушены и приток, и отток крови в конечности при наличии флотирующего тромба, встречаются очень редко. Было принято решение провести двухэтапную операцию из одного разреза», — пояснил сосудистый хирург Парвиз Ходжибоев.

Через неделю пациентку выписали домой с хорошими показателями анализов. Женщина смогла уйти из больницы самостоятельно. Сейчас она проходит наблюдение в поликлинике, получает антикоагулянтную терапию и готовится к реабилитации. Контрольное обследование назначено через три месяца.

