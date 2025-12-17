В Подмосковье девочка чуть не умерла от аллергии, покрывшись белой коркой

10-летнюю девочку спасли в Подмосковье после острой аллергии на лекарства

В Подмосковье десятилетняя девочка едва не умерла из-за приема лекарства от вируса. У ребенка развилась острая аллергическая реакция из-за индивидуальной непереносимости препарата, сообщает Baza .

Маленькая пациентка была доставлена в тяжелом состоянии в медицинский центр Рошаля, расположенный в Московской области. У нее диагностировали высокую температуру тела — 39 градусов, а также покрытую язвами кожу с белой коркой, которая начала отслаиваться.

Предварительно известно, что признаки острой аллергической реакции проявились после употребления антивирусного средства от оспы. Выяснилось, что у девочки имеется персональная непереносимость к данному медикаменту, что спровоцировало редкий и угрожающий жизни синдром Стивенса-Джонсона. Данное заболевание прогрессирует очень быстро и может закончиться смертью.

Компетентные специалисты центра Рошаля смогли спасти юную пациентку, проведя неотложную терапию. Только на девятые сутки интенсивной терапии состояние девочки удалось стабилизировать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.