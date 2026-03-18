В Подмосковье детский травматолог предупредил об опасности самокатов

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев рассказал о рисках езды на электросамокатах и дал рекомендации по безопасности весной 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С наступлением теплой погоды на дороги и тротуары Подмосковья вернулись электросамокаты. По словам специалистов, при максимальной скорости до 25 км/ч они остаются источником повышенной опасности как для водителей, так и для пешеходов. Потеря управления может привести к тяжелым травмам и даже к летальному исходу.

«Зачастую это серьезные многооскольчатые, открытые переломы, сочетанные травмы, когда повреждения имеются в двух и более анатомических областях. Восстановление после таких травм достигает до полугода или даже до года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновении с ними — черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей. К сожалению, получают травмы от электросамокатов даже обычные прохожие», — рассказал Александр Григорьев.

Специалист рекомендовал по возможности отказаться от использования средств индивидуальной мобильности. Если это невозможно, он посоветовал не передавать управление детям и подросткам, не кататься вдвоем и не выезжать на проезжую часть. Также важно сохранять безопасную скорость, не пользоваться смартфоном во время движения и выбирать самокат с ножным тормозом.

«Чтобы перейти дорогу, необходимо спешиться», — добавил Григорьев.

Врачи подчеркивают, что большинство подобных травм легче предотвратить, чем лечить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.