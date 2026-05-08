В Подмосковье детям провели более 470 тыс телемедконсультаций

С начала 2026 года в Московской области детям провели более 470 тыс. телемедицинских консультаций, что составляет 26% от общего числа онлайн-приемов. Сервис позволяет получить консультацию врача, не посещая поликлинику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Телемедицинские консультации в регионе доступны взрослым, детям и беременным женщинам. Онлайн-прием помогает сэкономить время и получить ряд медицинских услуг дистанционно — от расшифровки анализов и исследований до закрытия больничного и продления электронного рецепта на льготный препарат. При необходимости врач может скорректировать ранее назначенное лечение.

«Телемедицина упрощает пациенту получение целого ряда медицинских услуг — это и расшифровка анализов, исследований, и закрытие больничного, и продление электронного рецепта на льготный препарат. Также на таком приеме врач может скорректировать назначенное лечение. С начала года свыше 470 тыс. телемедицинских консультаций в Подмосковье провели детям. Это 26% от общего числа онлайн-приемов», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.