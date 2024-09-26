В Подмосковье действует выплата для работников социальных центров региона

«Мы ввели поддержку для сотрудников, работающих с инвалидами, аналогичную тем, которая действует сейчас для врачей. Одна из них позволяет специалистам, у которых нет жилья в регионе, получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры. Многие уже подали заявку и оформили такие выплаты, тем более процесс получения такой поддержки мы сделали электронным», — рассказала Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Выплата предусмотрена как для новых сотрудников, так и для тех, кто работает в социальных центрах региона уже давно. Если в центре работает семейная пара, то они могут рассчитывать на выплату в размере 30 тысяч рублей, если же работает только один член семьи, то он получит 20 тысяч рублей. На сегодняшний день такую компенсацию уже оформили более 50 сотрудников.

«Как удобно, что у нас теперь появилась такая поддержка. К сожалению, на собственное жилье я пока не накопил. А теперь, с компенсацией за съемную квартиру смогу откладывать деньги на покупку своей», — рассказал помощник по уходу Доброго дома «Егорьевский» Олег Ломакин.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что среди новых мер поддержки программа «Приведи друга», которой воспользовались более 100 сотрудников, и ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

Новые меры поддержки охватят 47 подмосковных учреждений и порядка 1,5 тысяч специалистов, работающих с инвалидами. Подробную информацию можно уточнить в отделе кадров организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.