В Подмосковье число операций при инфарктах выросло вдвое

В Московской области за последние пять лет более чем в два раза увеличилось количество высокотехнологичных операций пациентам с инфарктами и инсультами. В регионе развивают сосудистую сеть и расширяют возможности профильных центров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье продолжается развитие инфарктной и инсультной сети. Число высокотехнологичных вмешательств при этих заболеваниях ежегодно растет, а пациенты получают комплексную помощь в максимально короткие сроки.

«Развитие сосудистой службы Подмосковья позволило существенно повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами. За 5 лет количество чрескожных коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме увеличилось более чем в два раза — с 8,5 тыс. в 2020 году до почти 19 тыс. в 2025 году. Также значительно выросло число тромбэкстракций при ишемическом инсульте — со 171 вмешательства в 2021 году до 1 410 в 2025 году. Мы продолжаем расширять возможности сосудистых центров, оснащать их современным оборудованием и внедрять новые технологии лечения», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе работают 17 региональных сосудистых центров и 17 первичных сосудистых отделений. Они оснащены ангиографическими комплексами, КТ и МРТ. В учреждениях выполняют малоинвазивные высокотехнологичные операции пациентам с инфарктами и инсультами. Медицинская помощь жителям оказывается бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.