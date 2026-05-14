В Подмосковье больницы Щелкова и Подольска получили мобильные комплексы

Мобильные флюорограф и маммограф поступили в Щелковскую и Подольскую областные клинические больницы. Оборудование предназначено для диагностики жителей отдаленных территорий и закуплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новые передвижные комплексы позволят проводить обследования в деревнях и селах, где нет стационарных кабинетов диагностики. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, в прошлом году медучреждения региона получили 14 таких автомобилей, с начала этого года — еще два. На их закупку в 2026 году направили более 75 млн рублей.

«Ежегодно мы оснащаем медицинские учреждения новыми передвижными диагностическими комплексами. Они позволяют повысить доступность медицинской помощи жителям деревень и сел», — сказал Максим Забелин.

В Щелковской больнице мобильный маммограф передали в Лосино-Петровский филиал. Пройти обследование можно бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС. Расписание работы опубликовано на сайте медучреждения и в социальных сетях.

«Качество снимков мобильного маммографа не уступает стационарным моделям и позволяет выявлять патологии молочных желез, включая опухоли на ранних стадиях. При обнаружении отклонений пациентке назначат дополнительное обследование и консультации специалистов», — пояснила заместитель главного врача Щелковской больницы Ирина Бурлакова.

Передвижной комплекс Подольской больницы начнет работу после оформления необходимой документации. Закупка автомобилей проведена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.