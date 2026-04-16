В Подмосковье больницы получили 86 эндоскопов с начала года

Медорганизации Подмосковья с начала года получили 86 единиц эндоскопического оборудования на сумму 463,9 млн рублей. Технику закупают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В больницы региона поступили видеоколоноскопы, видеогастроскопы, артроскопические стойки и другая современная техника. Оборудование уже направили в 70 медорганизаций, в том числе в Можайскую, Одинцовскую, Жуковскую, Каширскую и Подольскую больницы, а также в Щелковский перинатальный центр.

«Современная эндоскопия — это точная диагностика и малотравматичные операции: пациент быстрее восстанавливается и возвращается домой. Подмосковье целенаправленно вкладывает в такое оборудование: с начала года — 86 единиц на 463,9 млн рублей, до конца года поступит еще 164», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

До конца 2026 года медицинские организации региона получат еще 164 единицы эндоскопической техники. Обновление оборудования направлено на повышение качества и доступности медицинской помощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.